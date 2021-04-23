«Nar» запускает проект «Час чтения» для школьников (R)

23 апреля, по случаю Всемирного дня книги и авторского права, стартует проект "Час чтения" для школьников, организованный "Nar" совместно с Бакинским Книжным Центром при поддержке Министерства образования. Основная цель проекта - просвещать студентов в период пандемии и способствовать продуктивному времяпровождению, развивая привычку к чтению. В рамках проекта известные деятели литературы и искусства Азербайджана прочтут детям отрывки из различных литературных произведений через платформу "Zoom".

Народный писатель Чингиз Абдуллаев, первый гость "Часа чтения", расскажет о важности чтения, роли книги в формировании мировоззрения молодежи, а также поделится со слушателями любимыми книгами. Для того, чтобы присоединиться к онлайн-встрече, которая состоится 24 апреля в 12:00, перейдите по этой ссылке.

Отметим, что в "Часе чтения", который продлится месяц, начиная с 24 апреля, наряду с Чингизом Абдуллаевым, каждую субботу можно будет услышать таких чтецов, как Зульфия Ханбабаева, Наргиз Джалилова и Джейхун Али. Информацию о расписании и книгах, которые будут представлены в проекте, также прямые трансляции встреч можно найти на официальной странице "Nar" в "Facebook".

Подробную информацию о социальных проектах "Nar", направленных на развитие науки и образования, можно найти на сайте nar.az.