Согласно обновленным прогнозам Азиатского банка развития (АБР), в этом году экономика Азербайджана вырастет на 1,9%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на недавно опубликованный отчет АБР "Asian Development Outlook (ADO) 2021: Financing a Green and Inclusive Recovery", основными драйверами экономического роста станут более высокие цены на углеводороды.

В 2022 году ожидается ускорение темпов роста ВВП страны до 2,5%.