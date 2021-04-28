https://news.day.az/economy/1337977.html Экономика Азербайджана вырастет на 1,9% - Прогноз Азиатского банка развития
Экономика Азербайджана вырастет на 1,9% - Прогноз Азиатского банка развития
Согласно обновленным прогнозам Азиатского банка развития (АБР), в этом году экономика Азербайджана вырастет на 1,9%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на недавно опубликованный отчет АБР "Asian Development Outlook (ADO) 2021: Financing a Green and Inclusive Recovery", основными драйверами экономического роста станут более высокие цены на углеводороды.
В 2022 году ожидается ускорение темпов роста ВВП страны до 2,5%.
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