Азербайджан и Россия реализуют План действий по развитию ключевых направлений сотрудничества

Между Россией и Азербайджаном осуществляется поступательное укрепление договорно-правовой базы двусторонних отношений и последовательная реализация Плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества до 2024 года.

Как сообщает Day.Az о ссылкой на торговое представительство РФ в Азербайджане, об этом 27 апреля в Москве на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджаном сказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

Мероприятие прошло при сопредседательстве заместителя председателя Правительства РФ Алексея Оверчука и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, а также при участии Торгового представителя РФ в Азербайджане Руслана Мирсаяпова.

Стороны обсудили широкий круг вопросов торгово-экономического взаимодействия, уделив особое внимание промышленности, транспорту, сельскому хозяйству и гуманитарной сфере.

В ходе заседания была подчеркнута важность укрепления связей между регионами Российской Федерации и Азербайджаном и особо отмечена роль деловых сообществ двух стран в развитии экономического взаимодействия.

"Накануне заседания МПК проведена международная деловая онлайн бизнес-миссия компаний Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации в Азербайджанскую Республику в сфере реализации инфраструктурных проектов. Состоялось заседание Российско-азербайджанского и Азербайджано-российского деловых советов. Данные бизнес-мероприятия придадут импульс для продвижения новых проектов и идей", - заявил вице-премьер.

Оверчук напомнил, что в рамках выполнения договоренностей 18-го заседания комиссии утвержден План мероприятий по развитию сотрудничества между Российской Федерацией и Азербайджаном в сфере инновационного развития и цифровой экономики. В целях выполнения "дорожной карты" сторонами планируется создать экспертную рабочую группу, а также инновационный научно-технологический центр в Азербайджане. Среди перспективных направлений также обозначены фармацевтическая промышленность, автомобилестроение, сельхозмашиностроение, судостроение, сельскохозяйственная и транспортная сферы.

"Надеюсь, что ситуация с коронавирусом продолжит улучшаться. Настанет время возвращаться к привычному ритму очных контактов. Мы ожидаем представительную делегацию Азербайджана на XXIV Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года, втором Каспийском экономическом форуме в Москве в августе 2021 года и IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре. До конца года рассчитываем на проведение отложенных в 2020 году XI Межрегионального форума и Форума молодежных инициатив", - отметил Оверчук.

Российская сторона подтвердила готовность к проведению Дней культуры Азербайджана в России, которые также запланированы на 2021 год. Данное мероприятие послужит драйвером к дальнейшему развитию и укреплению культурно-гуманитарного взаимодействия.

По итогам заседания подписан Протокол заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджаном.

Отметим, что деятельность торгового представительства направлена на развитие экономических связей России с Азербайджаном, содействие продвижению российских экспортных проектов, привлечение инвестиций и передовых технологий в Российскую Федерацию.