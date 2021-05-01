https://news.day.az/economy/1338966.html Состоялись очередные заседания Экономического совета - ФОТО
Состоялись очередные заседания Экономического совета - ФОТО
Состоялись очередные заседания Экономического Совета Азербайджанской Республики.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, на заседаниях обсуждались основные макроэкономические вызовы стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы, среднесрочные макрофискальные рамки и прогнозы, а также другие текущие вопросы.
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