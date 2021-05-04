ПРООН поддержит Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий

ПРООН планирует оказать поддержку в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом сказал резидент-представитель Программы развития ООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти на встрече с министром экономики Микаилом Джаббаровым, сообщает Day.Az со ссылкой на Минэкономики Азербайджана.

Микаил Джаббаров отметил плодотворное сотрудничество Азербайджана с различными специализированными структурами ООН, подписание ряда документов и реализацию совместных проектов. Напомнив, что первого марта этого года между ООН и правительством Азербайджана был подписан рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы, министр экономики отметил, что документ внесет вклад в социально-экономические реформы, достижение целей развития в соответствии с национальными приоритетами и реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР).

На встрече была представлена информация о мерах, предпринимаемых правительством Азербайджана с целью устранения негативных последствий пандемии для экономики, подчеркнута высокая оценка поддержки ПРООН в этом направлении.

Резидент-представитель отметил, что ПРООН провела в 2020-2021 годах опросы по оценке воздействия коронавируса на субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства (МСП) в Азербайджане и предложила поддержку в разработке конкурентного пакета для МСП, направленного на устранение последствий пандемии.