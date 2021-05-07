Железные дороги Азербайджана и Грузии подписали протокол о сотрудничестве

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) прошла встреча с делегацией во главе с генеральным директором АО "Грузинские железные дороги" Давидом Перадзе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЖД, на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего развития транспортных проектов, проделанная работа по привлечению дополнительных грузов на маршруты, проходящие по территории Азербайджана и Грузии. Стороны также обсудили сотрудничество в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута и другие вопросы.

По итогам встречи руководители железнодорожных ведомств двух стран подписали протокол о двустороннем сотрудничестве.