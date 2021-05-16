https://news.day.az/economy/1343064.html Достигнута предварительная договоренность о возобновлении авиарейсов Челябинск-Баку
Достигнута предварительная договоренность о возобновлении авиарейсов Челябинск-Баку
Достигнута предварительная договоренность о возобновлении прямых авиарейсов Челябинск-Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Челябинска.
Сообщается, что из аэропорта Челябинска возобновят международное авиасообщение.
Согласованы регулярные рейсы Челябинск - Бишкек - Челябинск, предварительно согласованы Челябинск - Алматы - Челябинск, Челябинск - Баку - Челябинск и чартеры Челябинск - Монастир (Тунис).
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