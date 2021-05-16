Достигнута предварительная договоренность о возобновлении авиарейсов Челябинск-Баку

Достигнута предварительная договоренность о возобновлении прямых авиарейсов Челябинск-Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Челябинска.

Сообщается, что из аэропорта Челябинска возобновят международное авиасообщение.

Согласованы регулярные рейсы Челябинск - Бишкек - Челябинск, предварительно согласованы Челябинск - Алматы - Челябинск, Челябинск - Баку - Челябинск и чартеры Челябинск - Монастир (Тунис).