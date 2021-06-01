Kapital Bank и Red Hearts запустили социальную акцию для детей (R)

В преддверии 1 июня, Международного дня защиты детей, Kapital Bank и благотворительный фонд Red Hearts реализовали проект для людей с синдромом Дауна. Основная цель проекта под названием "Все возможно!" ("Hər şey mümkündür!") - обеспечить как в моральном, так и в материальном плане активное участие в жизни общества этих оставшихся без должного внимания людей.

Одной из сфер, в которой люди с синдромом Дауна нередко добиваются успеха, является искусство. В мире не мало людей с этим синдромом, которые смогли достичь мировой известности в таких областях искусства, как музыка и живопись. Именно поэтому в рамках проекта Kapital Bank и фонд Red Hearts организовали для детей с синдромом Дауна занятия по четырем направлениям искусства (рисование и глиняное искусство, инклюзивные танцы, модельная фотосъемка, лоскутное шитьё). О проекте подготовлен короткий видеоролик - https://youtu.be/KnSmpgpiArI.

Несмотря на то, что проект "Все возможно!" был представлен совсем недавно, он уже смог добиться успеха на международном уровне. Видеоролик, подготовленный для презентации проекта, завоевал бронзовую медаль в двух номинациях на Киевском Международном фестивале рекламы в Украине.

Сбор пожертвований для людей с синдромом Дауна все еще продолжается. Благотворительный внос можно сделать через платежные терминалы Kapital Bank, установленные в филиалах и в ряде крупных супермаркетов страны. Кроме того, 1 июня 2021 года через мобильное приложение BirBank можно потратить накопленные в виде бонусов "Сердечки" на пожертвования в поддержку людей с синдромом Дауна. За каждые 100 000 "Сердечек" можно пожертвовать 10 манатов.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 20 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.