Начались полеты по авиарейсу Баку-Астрахань

С 3 июня низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways начал выполнять специальные рейсы из Баку в Астрахань.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, полеты по направлению Баку-Астрахань-Баку будут выполняться один раз в неделю - по четвергам.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам - "Стандарт" и "Супер". В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.