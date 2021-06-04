На освобожденных территориях Азербайджана построят новые водохранилища

На освобожденных территориях Азербайджане ведутся работы в связи с ремонтом имеющихся и строительством новых водохранилищ.

Об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на сегодняшней пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в нашей стране используются технологии, позволяющие экономить воду.

"На Абшеронском полуострове около пяти тысяч гектаров орошаются с применением капельного метода полива, а около двух тысяч гектаров - очищенными сточными водами, которые образуются на территории поселков Баил и Бадамдар", - отметил Вугар Керимов.