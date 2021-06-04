https://news.day.az/economy/1349307.html На освобожденных территориях Азербайджана построят новые водохранилища
На освобожденных территориях Азербайджана построят новые водохранилища
На освобожденных территориях Азербайджане ведутся работы в связи с ремонтом имеющихся и строительством новых водохранилищ.
Об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на сегодняшней пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в нашей стране используются технологии, позволяющие экономить воду.
"На Абшеронском полуострове около пяти тысяч гектаров орошаются с применением капельного метода полива, а около двух тысяч гектаров - очищенными сточными водами, которые образуются на территории поселков Баил и Бадамдар", - отметил Вугар Керимов.
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