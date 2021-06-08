https://news.day.az/economy/1350608.html АМИ Trend и Real TV запускают амбициозный экономико-аналитический проект - ВИДЕО
АМИ Trend и Real TV запускают амбициозный экономико-аналитический проект - ВИДЕО
АМИ Trend и Real TV запускают амбициозный экономико-аналитический проект.
Как сообщает Day.Az, в программе Real - Trend, которая будет транслироваться каждую среду в 15:30 на Real TV, будут обсуждаться самые актуальные экономические новости недели.
Гости, приглашенные в студию Real TV и АМИ Trend, будут обсуждать вызовы, стоящие перед Азербайджаном. Обсуждаемые темы будут включать ежедневные заботы Великого возвращения на освобожденные территории Азербайджана, задачи, введенные в повестку 4-й промышленной революцией, преимущества, которые обещают проекты "Умное село" и "Умный город", и другие вопросы.
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