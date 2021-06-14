Украинские компании готовы помочь в оптимизации энергетической сферы Азербайджана

Украинские компании научно-производственное предприятие "Энерго-плюс" и компания "Преобразовательная техника" готовы помочь в оптимизации энергетической сферы Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, об этом сказал технический директор кременчугского научно-производственного предприятия "Энерго-плюс" Андрей Калинов.

"Я сегодня представляю сразу 2 украинские компании - это научно-производственное предприятие "Энерго-плюс" и компанию "Преобразовательная техника". От имени этих двух компаний я выражаю готовность участвовать в развитии и восстановлении энергетической инфраструктуры. Между странами также возможно сотрудничество и в научной сфере. Например, организация совместных конференций, конкурсов научных работ, обмен студентами", - прокомментировал Андрей Калинов.