Зангезурский коридор создаст огромные возможности для всех стран региона, в том числе Армении

Создание Зангезурского коридора открывает огромные возможности для всех стран региона, в том числе Армении.

Об этом на международной онлайн-конференции "Новый Южный Кавказ и новый экономический коридор" сказал экономист, ведущий аналитик Центра анализа международных отношений Азербайджана Орхан Багиров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, создание данного коридора открывает для Армении возможность прямого доступа на рынок России - страны, которая является крупнейшим торговым партнером Армении.

Также, отметил Багиров, этот коридор может служить альтернативным маршрутом для Турции и стран Ближнего Востока.

"Зангезурский коридор позволит улучшить торговые и туристические связи Турции, Азербайджана и стран Центральной Азии", - сказал он.

Важный бонус от создания Зангезурского коридора для Азербайджана - транспортная разблокировка Нахчывана, добавил Багиров.