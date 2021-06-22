Агентство развития МСБ Азербайджана о выдаче стартап сертификатов

Экспертный совет Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) при Министерстве экономики Азербайджана рассмотрел обращения предпринимателей на выдачу стартап сертификатов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ведомство, были рассмотрены обращения в области "умных" устройств в аграрной и банковско-финансовой сферах, электронной коммерции и логистике.

Отметим, что стартап-сертификат освобождает субъекты МСБ от налогов на прибыль и на доходы от инновационной деятельности сроком на три года в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджана, а также повышает интерес отечественных и иностранных инвесторов к стартапу, облегчая выход на зарубежные рынки.

Напомним, что для получения свидетельства поступившее в МСБ обращение регистрируется в тот же день. Обращение и приложенные к нему документы рассматриваются в течение 30 дней и представляются для оценки в Совет экспертов, и на основании этого заключения агентство принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства.