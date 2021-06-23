Азербайджан и Турция готовят взаимовыгодные новшества в транспортной сфере

В рамках сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере транспортной инфраструктуры принято решение рассмотреть и подготовить предложения о пошлинах с учетом интересов обеих сторон.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, передает Day.Az.

По его словам, также стороны приняли решение о проведении работ в сферах цифровизации услуг связи, подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) создания совместного предприятия по строительству и продаже железнодорожных вагонов, транспортировки крупногабаритных грузов контейнерами из Логистического центра в Карсе в Нахчыван, упрощения транзита между двумя странами и другими государствами, расширения сотрудничества для полноценного развития железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и увеличения грузоперевозок по БТК между Турцией и Китаем через Средний коридор.

Министр отметил, что Анкара и Баку также приняли решение о подписании соглашения по воздушному транспорту, расширении сотрудничества между портами двух стран, продолжении работ по проекту железной дороги Карс-Нахчыван, а также в сферах телевещания и спутниковой связи, рассмотрении возможностей наземных и цифровых сетей, начале работ по налаживанию пассажирских перевозок по БТК для развития внутреннего и внешнего туризма.