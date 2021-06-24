Определены студенты, которые будут учиться в Испании

Завершился открытый конкурс на обучение в Школе дизайна Кастильо в Испании в следующем семестре по стипендии Erasmus+, объявленный Западно-Каспийским Университетом в марте 2021 года.

В ходе открытого отборочного этапа отборочным комитетом были определены 3 критерия - академические показатели, знание английского языка и социальная активность студентов.

Победителями конкурса стали наши студентки, обучающиеся по специальности Дизайн - Севиндж Сулейманова и Амина Гусейнова. Обе студентки проведут зимний семестр 2021/22 академического года в Школе дизайна Кастильо в Испании в рамках программы Erasmus+.

Период обучения будет охватывать 4 месяца, и в течение каждого месяца студенткам будет предоставлена стипендия в размере 840 евро для покрытия расходов на проживание, а также расходы на перелет студенток, покроются программой Erasmus+.

Западно-Каспийский Университет продолжает свои усилия по расширению возможностей обучения своих студентов за рубежом.

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