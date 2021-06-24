В Азербайджане широкая денежная масса достигла рекорда

На 1 июня этого года объем широкой денежной массы в Азербайджане составил 30,457 млрд. манатов, что на 14,4% больше, чем в годовом сравнении. Это является самым высоким показателем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ЦБА сообщили, что этот показатель вырос на 2,4% в месячном сравнении.

Согласно отчету, объем денежной массы вне банков на 1 июня составил 10 654,9 млн. манатов, что больше на 0,9% в месячном сравнении и 18,3% в годовом сравнении.

Напомним, согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда, в этом году широкая денежная масса в Азербайджане увеличится на 8,3% и составит к концу 2021 года 31,608 млрд. манатов.