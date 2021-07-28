Готовится соглашение о свободной торговле между Турцией и Азербайджаном

Для укрепления экономических связей между Турцией и Азербайджаном постоянно предпринимаются соответствующие шаги, и в ближайшее время в этом направлении ожидаются нововведения.

Об этом 28 июля на конференции в Гяндже сказал председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп, сообщает Day.Az.

Он напомнил, что граждане Турции и Азербайджана могут въезжать на территорию двух стран по удостоверению личности.

"В марте 2021 года между Турцией и Азербайджаном было утверждено соглашение о преференциальной торговле. В настоящее время идет работа над соглашением о свободной торговле, после утверждения которого экономические связи двух стран станут еще крепче", - сказал Шентоп.