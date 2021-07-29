https://news.day.az/economy/1365734.html Открывшиеся в Израиле представительства Азербайджана - важные платформы для расширения связей - Микаил Джаббаров
Открывшиеся в Израиле представительства Азербайджана - важные платформы для расширения связей - Микаил Джаббаров
Открывшиеся в Израиле торговые и туристические представительства Азербайджана являются важными платформами для расширения партнерства, связей между деловыми кругами, содействия бизнес-диалогу двух стран.
Как сообщает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
По его мнению, эффективное использование этих механизмов создаст новые возможности для укрепления двустороннего сотрудничества.
Напомним, что в апреле 2021 года в интервью израильской газете İsrael Hayom Микаил Джаббаров сообщил о намерении Азербайджана создать туристическое и торговое бюро в Израиле.
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