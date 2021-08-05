ABB представил еще одну технологическую возможность упрощающую процесс оплаты. Теперь при совершении покупок можно производить оплату с помощью умных часов Garmin в одно касание. Подключив свои часы Garmin к карте Visa ABB, клиенты могут совершать платежи мгновенно и бесконтактно, достаточно поднести часы дисплеем к POS-терминалу на кассе. Также клиенты могут совершать транзакции с часами Garmin на новых бесконтактных банкоматах ABB.

Чтобы активировать функцию "Garmin Pay", необходимо установить приложение для часов Garmin на смартфон. Далее в настройках меню выбрать "Garmin Pay", ввести данные карты Visa от ABB и завершить регистрацию. Затем выбрать соответсвующую карту в меню на часах и ввести пароль. После процедур занимающих всего несколько минут, часы Garmin будут готовы к бесконтактным платежам.

Отметим что, банк ABB предлагает клиентам широкий выбор платежных карт. Получить подробную информацию о картах и заказать онлайн вы можете здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.