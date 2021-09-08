Цена на нефть в госбюджете на следующий год заложена на уровне 45 долларов

В госбюджете на следующий год цена за баррель нефти на основе консервативного подхода заложена на уровне 45 долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве финансов.

В информации отмечается, что при расчете доходов совокупного и государственного бюджетов на 2022 год цена одного барреля нефти заложена на уровне 45 долларов США на основе консервативного подхода.