Состоялась встреча министров транспорта Китая и Азербайджана

Состоялась встреча в онлайн-формате между делегацией, возглавляемой министром транспорта Китайской Народной Республики Ли Сяопэном, и делегацией во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым.

Как сообщили в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, министр транспорта Китая Ли Сяопэн пригласил азербайджанского коллегу принять участие во второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту, которая состоится в Пекине 14-16 октября. Азербайджанский министр, в свою очередь, поблагодарил своего китайского коллегу за приглашение и заявил о готовности своего участия в конференции.

Во время встречи было обсуждено текущее состояние сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта и логистики, в том числе оказание китайской стороной поддержки в транзите китайских товаров через территорию Азербайджанской Республики. Ли Сяопэн, отмечая важность развития двусторонних отношений между нашими странами в транспортной и логистической сферах, подчеркнул особый вклад общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и Председателя КНР Цзян Цзэминя в установление азербайджано-китайского политического диалога на высоком уровне. В ходе встречи министров была достигнута договоренность о том, что крупные китайские транспортные компании будут оказывать поддержку транзитному маршруту, проходящему через Азербайджан.

Также состоялся обмен мнениями о поддержке со стороны Китая в вопросе использования потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута при грузоперевозках.

Было отмечено, что Азербайджан поддерживает китайскую инициативу "Один пояс и Один путь".

Наряду с этим была достигнута договоренность об усовершенствовании нормативно-правовой базы между двумя странами. Министр транспорта Китая Ли Сяопэн также отметил готовность своей страны предоставить поддержку в инфраструктурном развитии, перевозках и логистических проектах, осуществляемых в Азербайджане.

С целью более эффективного осуществления сотрудничества стороны договорились о создании рабочей группы по транспорту под руководством заместителей министров.