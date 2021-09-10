Продлен срок предоставления субсидий производителям муки в размере 35 манатов за тонну проданной муки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим Кабинет Министров внес соответствующие изменения в постановление от 16 февраля 2021 года "О дополнительных мерах по снижению негативного влияния роста импортной цены продовольственной пшеницы на цены на муку и мучные изделия, реализуемые внутри страны".

Согласно действующему постановлению, лицам, занимающимся производством муки, должна была предоставляться субсидия в размере 35 манатов за каждую тонну проданной муки в период с 1 февраля по 1 мая 2021 года в порядке, установленном частью 2 настоящего постановления. Согласно изменениям, этот срок продлен до 1 сентября.