Kapital Bank организовал «Открытые библиотеки» в Гяндже

В соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности Kapital Bank в преддверии 15 сентября - Дня знаний реализовал очередной социальный проект. В рамках проекта в городе Гянджа были организованы две открытые библиотеки. Они расположены в Парковом комплексе Гейдара Алиева и Ханском саду.

Открытыми библиотеками может бесплатно воспользоваться каждый желающий, выбрав книгу на свой вкус. Кроме того, те, кто хочет поддержать инициативу, имеют возможность пожертвовать для библиотек литературу на любую тему.

Книги, находящиеся на полках во время открытия, были подарены сотрудниками Kapital Bank и волонтерами благотворительного фонда Red Hearts. Среди них можно встретить как художественную, так и профессиональную литературу. В библиотеках есть книги на азербайджанском, турецком, русском и английском языках. Мероприятие прошло при поддержке Исполнительной власти города Гянджа и Гянджинского государственного драматического театра.

Следует отметить, что согласно распоряжению Президента Азербайджана 2021-й год объявлен годом Низами Гянджеви. В этом году исполняется 880 лет со дня рождения великого поэта и мыслителя. Осуществление социального проекта в Гяндже направлено ​​на содействие мероприятиям, запланированным на 2021 год по случаю юбилея основоположника большой классической литературной школы.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 21 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.