В Азербайджане продолжается процесс восстановления экономического роста

Ожидания по восстановлению экономического роста Азербайджана в 2021 году уже оправдываются в ненефтяном секторе экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), в январе-августе 2021 года рост в ведущей отрасли сектора - ненефтяной промышленности - составил 18,7 процента, а в сельском хозяйстве - пять процентов. Кроме того, в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2020 года оборот розничной торговли вырос на 2,7 процента, а платных услуг - на 4,9 процента.

Как сообщает регулятор со ссылкой на итоги мониторинга реального сектора экономики, индекс предпринимательской уверенности в августе имел тенденцию к росту в сфере строительного сектора. В других сферах также зафиксирована положительная тенденция в заказах, подлежащих исполнению.

Отметим, что правление ЦБА 17 сентября приняло решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта - с 6,25 до 6,5 процента. При этом верхний предел коридора процентных ставок также повышен на 0,25 процентных пункта - с 6,75 до семи процентов, а нижний - с 5,75 до шести процентов.