В Азербайджане успешно испытали устройства для увеличения продуктивности пчел

Устройство ANTIVARROA, очищающее пчелиные семьи от клещей для повышения их продуктивности, было успешно испытано на пчеловодческой ферме в селе Учтепе Гёйгельского района в августе-сентябре этого года. Это устройство вошло в число победителей грантового конкурса, проводимого Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана в связи с финансированием проектов в области образования, науки, исследований и поддержки.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, в ходе испытаний две пчелиные семьи были очищены от клещей.

Одним из преимуществ устройства, разработанного инженерами-электронщиками и пчеловодами, является то, что оно работает в полевых условиях без электричества.

В настоящее время компания ООО "Aмир техническое обслуживание" готовит устройство к массовому производству, а также разрабатывает версию, которая будет работать на солнечной энергии. Устройство уже запатентовано Агентством интеллектуальной собственности Азербайджана.

Отметим, что в рамках первого грантового конкурса Агентства профинансировано 15 проектов. По проекту "Разработка устройства национального бренда для очистки медоносных пчел от клещей" ООО "Aмир техническое обслуживание" было предоставлено 17 300 манатов.

Помимо этого, проекту выдан стартап-сертификат, который на три года освобождает ООО от налогов на прибыль.