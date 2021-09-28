Названы сроки возобновления движения пассажирских поездов в Азербайджане

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" проводит работы по обеспечению перехода к системе переменного тока в различных направлениях.

Как сообщили АПА в ЗАО, после завершения этих работ (т. е. не ранее 1 октября-ред.), которые позволят сэкономить на энергоресурсах и других ресурсах, оптимизировать затраты, увеличить скорость движения поездов, движение пассажирских поездов внутри страны будет возобновлено, передает Day.Az .

"Идет работа над правилами, касающимися пассажироперевозок в поездах. После завершения ремонтных работ общественность будет подробно проинформирована об этом", - отмечается в сообщении.