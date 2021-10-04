В Гяндже прошла акция по посадке деревьев при поддержке пользователей Birbank

С 1 сентября 2021 года юзеры Birbank могли обменять 50 000 бонусных "Сердечек" на посадку дерева. Данная возможность была представлена в рамках инициативы по посадке деревьев вокруг мавзолея Низами в Гяндже. Проект был реализован Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики по случаю юбилея великого поэта и мыслителя.

Напомним, что в соответствии с распоряжением президента Азербайджана 2021 год объявлен Годом Низами Гянджеви в честь 880-летия со дня рождения поэта. Экологическая акция прошла 1 октября 2021 года, в ней приняли участие представители Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики, исполнительной власти города Гянджи и Kapital Bank.

Kapital Bank регулярно реализует и поддерживает различные социальные проекты в сфере защиты окружающей среды и улучшения состояния экологии. Особое место отводится акциям по посадке деревьев. Пользователи Birbank, проявив солидарность, тоже оказали поддержку проведенной экологической инициативе.

Birbank, который скачали более 3 миллионов раз, обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность оформления кредита и карты рассрочки BirKart, NFC платежи, заказ цифровой карты, снятие наличных по QR-коду в банкоматах, возможность добавления карт других банков, управление бонусами и т.д.

Функциональные возможности, созданные для безопасного использования платежных карт, также являются одними из ключевых особенностей. Посредством Birbank можно заблокировать карту, изменить PIN-код, подключить услугу SMS-оповещения и 3DS, а самое главное - установить ежедневные и ежемесячные лимиты на операции. Для более подробной информации перейдите на сайт www.birbank.az.