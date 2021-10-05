Агентство Азербайджана по развитию МСБ внедрило новый механизм поддержки предпринимателей

Для расширения знаний и информированности граждан, которые намерены заниматься предпринимательской деятельностью, а также субъектов микро-, малого и среднего бизнеса Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) запустило очередной механизм поддержки - платформу видеотренингов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на агентство.

Платформа создана для расширения возможностей предпринимателей в сфере учебы и образования и ускорения внедрения передового опыта в бизнесе.

На ресурсе размещены 180 видео на такие темы, как начало бизнеса, корпоративное право, проектное управление, финансы, продажи, маркетинг, туризм, экспортный потенциал, презентации, тесты по самооценке.

Желающие могут пройти регистрацию на сайте www.kobim.az и бесплатно ознакомиться с видеотренингами, проверить свои знания посредством тестов самооценки.

Платформа будет систематически обновляться.