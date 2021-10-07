Значительно вырос товарооборот между Азербайджаном и Турцией

В августе 2021 года товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 81,718 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 248,84 миллиона долларов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В августе турецкий экспорт в Азербайджан составил 198,032 миллиона долларов, а импорт из этой страны - 50,808 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В январе - августе товарооборот между двумя странами в целом вырос на 465,5 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 1,763 миллиарда долларов.

"В указанный период турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,368 миллиарда долларов, импорт - 395 миллионов долларов", - сказали в ведомстве.

В прошлом году товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 187,296 миллиона долларов по сравнению с 2019 годом, составив 2,221 миллиарда долларов. При этом турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,855 миллиарда долларов, а импорт - 366 миллионов долларов.