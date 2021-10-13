https://news.day.az/economy/1391357.html Недвижимость в «Dreamland» по ипотечному кредиту банка АВВ (R)

Недвижимость в «Dreamland» по ипотечному кредиту банка АВВ (R)

Экономика, 13 октября 2021 17:56 260
Недвижимость в «Dreamland» по ипотечному кредиту банка АВВ (R)

Стать обладателем недвижимости в жилом комплексе Dreamland Golf Villas & Residence стало проще благодаря выгодному предложению от банка АВВ. Ипотечный кредит АВВ позволит приобрести в Dreamland апартаменты с выпиской из Государственного реестра недвижимого имущества.

Условия ипотечного кредита:

Сумма - до 300 000 манатов.

Срок - до 20 лет.

Годовая процентная ставка - 10%

Первоначальный взнос - от 15%

Dreamland Golf Villas & Residence находится в поселке Бина по дороге в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Комплекс общей площадью 320 гектаров включает в себя жилые, коммерческие, развлекательные и спортивные объекты.

Благодаря природному ландшафту и экологической среде Dreamland Golf Villas & Residence является одним из самых живописных мест в нашей столице. Подробную информацию о жилом комплексе можно найти здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

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