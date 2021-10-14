В Азербайджане с начала года приостановлена работа более 200 предприятий

В Азербайджане по итогам более двух тысяч проверок, проведенных в январе - сентябре 2021 года, приостановлена работа 218 предприятий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной деятельности агентства за последние девять месяцев.

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