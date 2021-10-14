https://news.day.az/economy/1391586.html В Азербайджане с начала года приостановлена работа более 200 предприятий - Агентство
В Азербайджане с начала года приостановлена работа более 200 предприятий - Агентство
В Азербайджане по итогам более двух тысяч проверок, проведенных в январе - сентябре 2021 года, приостановлена работа 218 предприятий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной деятельности агентства за последние девять месяцев.
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