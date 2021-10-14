https://news.day.az/economy/1391827.html Банки Азербайджана приостановили прием долларов?
Банки Азербайджана приостановили прием долларов?
В Азербайджане прием банкнот в долларах США посредством банкоматов некоторых банков приостановлен в связи с наличием в обороте фальшивых купюр, передает Day.Az .
Как сообщил Trend глава пресс-службы Kapital Bank Парвиз Садраддинов, в офисах и филиалах банка проблем с приемом наличных в долларах нет, а приостановка приема этой валюты банкоматами, принадлежащими Kapital Bank, связана с обновлением программного обеспечения.
Для получения оперативной информации по этому поводу с Центральным банком Азербайджана связаться не удалось.
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