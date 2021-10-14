Банки Азербайджана приостановили прием долларов?

В Азербайджане прием банкнот в долларах США посредством банкоматов некоторых банков приостановлен в связи с наличием в обороте фальшивых купюр, передает Day.Az .

Как сообщил Trend глава пресс-службы Kapital Bank Парвиз Садраддинов, в офисах и филиалах банка проблем с приемом наличных в долларах нет, а приостановка приема этой валюты банкоматами, принадлежащими Kapital Bank, связана с обновлением программного обеспечения.

Для получения оперативной информации по этому поводу с Центральным банком Азербайджана связаться не удалось.