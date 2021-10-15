В Азербайджане разрабатывается новая концепция по безработным

В Азербайджане разрабатывается новая концепция для трудоустройства безработных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли в рамках онлайн-проекта Sosial saat ("Социальный час").

По его словам, с этой категорией граждан будет вестись работа в ином формате.

"К примеру, если раньше соискатель обращался с просьбой помочь ему найти работу в соответствующей сфере, то отныне он должен будет сообщить о том, что является безработным. Оценив возможности занятости гражданина, агентство будет осуществлять работу по его трудоустройству на основании индивидуальной программы. Таким образом мы сможем определить эффективность государственных механизмов", - сказал Аббасбейли.