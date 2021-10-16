Эксперт пояснил необходимость в изменении цен на свет и газ

Рост цен на энергоресурсы обусловлен рядом факторов. Поскольку прежние тарифы на энергоресурсы в Азербайджане не покрывали затрат, возникла необходимость в изменении цен.

Об этом в субботу сказал Trend эксперт по вопросам энергетики Ильхам Шабан, передает Day.Az.

По его словам, начиная с 2016 года SOCAR ежегодно в своих отчетах отмечала, что стоимость газа на внутреннем рынке ниже себестоимости. Правда, эти цифры менялись каждый год, но рентабельности продажи газа на внутреннем рынке добиться не удалось.

"Крупнейшим потребителем газа на рынке Азербайджана является сфера электроэнергетики. Следовательно, если "Азерконтракт" повышает цену, рост цены на электроэнергию вполне объясним. В настоящее время принимаются меры по устранению ущерба, понесенного государством в процессе добычи и реализации природного газа. В рамках этих мер снижается зависимость сферы энергоснабжения от государственного бюджета, сокращается субсидирование", - отметил Ильхам Шабан.

Эксперт добавил, что государственные доходы от нефтяного сектора в последние годы снижаются, и надеяться на рост этих доходов на фоне естественного спада добычи бессмысленно. Поэтому правительство планирует постепенно сокращать субсидии, ранее выделяемые энергетическому сектору, и в конечном итоге перевести сектор на "рыночные рельсы".