Окружающая среда и развитие цифрового сектора в Азербайджане являются приоритетами для ЕС.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление Петра Михалко, назначенного главой представительства ЕС в Азербайджане, на фотовыставке "ЕС для Азербайджана", передает Day.Az.

"Перспективы, которые станут новыми приоритетами восточного партнерства, в котором Азербайджан участвует в качестве сильного партнера, затронут окружающую среду и цифровую трансформацию.

Все это должно заложить новые основы для процветания, более сильного экономического развития, которое будет способствовать улучшению социального уровня.

Мы планируем работать в этом направлении в ближайшие годы", - отметил Михалко.