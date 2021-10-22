Инвестпривлекательность Азербайджана возросла после освобождения его территорий от оккупации

Инвестиционная привлекательность Азербайджана возросла после освобождения его территорий от оккупации.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на панельной сессии в режиме онлайн в рамках VII Всемирного инвестиционного форума, посвященной устойчивым инвестициям, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр в ходе форума также предоставил информацию о влиянии пандемии COVID-19 на национальную экономику, мерах поддержки правительства Азербайджана и приоритетах социально-экономического развития страны до 2030 года.

"В Азербайджане постоянно улучшается бизнес- и инвестиционная среда, совершенствуется законодательство, упрощается процесс регистрации бизнеса, а также административные процедуры. Кроме того, ведутся работы по развитию государственно-частного партнерства, цифровизации госуслуг", - сказал Джаббаров.

Он отметил, что для всесторонней поддержки восстановления экономики Азербайджана в постпандемический период особое значение имеет привлечение в экономику местных и зарубежных инвестиций, обеспечение устойчивого развития ненефтяного сектора.

По словам министра, действенным механизмом оживления инвестиционной деятельности является создание свободных экономических зон.

Джаббаров подчеркнул, что азербайджанский центр Четвертой промышленной революции является важной платформой для развития цифровой экосистемы страны, а также развития "зеленой" экономики и привлечения инвестиций.

Отметим, что в форуме приняли участие министры экономики, промышленности, торговли и инвестиций Турции, России, Китая, Германии, Великобритании, Кореи, Мексики, Таиланда, Египта и других стран.

Напомним, что Всемирный инвестиционный форум проходит раз в два года и в нем принимают участие более пяти тысяч инвесторов из 160 стран.