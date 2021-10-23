Цены на аренду коммерческой недвижимости - ФОТО (R)
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3 комнаты
150 m2
Цена: 1500 манатов
https://arenda.az/ru/arenda-3-komnatnaya-ofis-narimanovskiy-r-n-rayon-m-nariman-narimanov-metro-ahmed-racabli-156
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4 комнаты
200 m2
Цена: 2000 манатов
https://arenda.az/ru/arenda-4-komnatnaya-ofis-narimanovskiy-r-n-rayon-m-nariman-narimanov-metro-57
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5 комнат
200 m2
Цена: 1600 манатов
https://arenda.az/ru/arenda-5-komnatnaya-ofis-narimanovskiy-r-n-rayon-20
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10 комнат
500 m2
Цена: 4000 манатов
https://arenda.az/ru/arenda-10-komnatnaya-ofis-narimanovskiy-r-n-rayon-m-nariman-narimanov-metro-5
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3 комнаты
110 m2
Цена: 1200 манатов
https://arenda.az/ru/arenda-3-komnatnaya-ofis-narimanovskiy-r-n-rayon-m-nariman-narimanov-metrosu-21
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