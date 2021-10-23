Цены на аренду коммерческой недвижимости

Офис

3 комнаты
150 m2

Цена: 1500 манатов

https://arenda.az/ru/arenda-3-komnatnaya-ofis-narimanovskiy-r-n-rayon-m-nariman-narimanov-metro-ahmed-racabli-156

Аренда 3 комнат Офис, м. Нариман Нариманов метро, Наримановский р-н район 1

Офис

4 комнаты
200 m2

Цена: 2000 манатов

https://arenda.az/ru/arenda-4-komnatnaya-ofis-narimanovskiy-r-n-rayon-m-nariman-narimanov-metro-57

Аренда 4 комнат Офис, м. Нариман Нариманов метро, Наримановский р-н район 1

Офис

5 комнат
200 m2

Цена: 1600 манатов

https://arenda.az/ru/arenda-5-komnatnaya-ofis-narimanovskiy-r-n-rayon-20

Аренда 5 комнат Офис, Наримановский р-н район 1

Офис

10 комнат
500 m2

Цена: 4000 манатов

https://arenda.az/ru/arenda-10-komnatnaya-ofis-narimanovskiy-r-n-rayon-m-nariman-narimanov-metro-5

Аренда 10 комнат Офис, м. Нариман Нариманов метро, Наримановский р-н район 1

Офис

3 комнаты
110 m2

Цена: 1200 манатов

https://arenda.az/ru/arenda-3-komnatnaya-ofis-narimanovskiy-r-n-rayon-m-nariman-narimanov-metrosu-21

Аренда 3 комнат Офис, м. Нариман Нариманов метро, Наримановский р-н район 1