Обнародованы доходы и расходы бюджета Госфонда социальной защиты

Стали известны доходы и расходы бюджета Государственного фонда социальной защиты.

Как передает Day.Az, об этом говорится в проекте закона "О бюджете на 2022 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и социальную защиту".

Согласно документу, доходы и расходы ГФСЗ на 2022 год утверждены в размере 5 306,77 млн манатов, что на 160,74 млн манатов, или на 3,1% больше утвержденного прогноза 2021 года.