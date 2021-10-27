https://news.day.az/economy/1396611.html Обнародованы доходы и расходы бюджета Госфонда социальной защиты
Обнародованы доходы и расходы бюджета Госфонда социальной защиты
Стали известны доходы и расходы бюджета Государственного фонда социальной защиты.
Как передает Day.Az, об этом говорится в проекте закона "О бюджете на 2022 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и социальную защиту".
Согласно документу, доходы и расходы ГФСЗ на 2022 год утверждены в размере 5 306,77 млн манатов, что на 160,74 млн манатов, или на 3,1% больше утвержденного прогноза 2021 года.
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