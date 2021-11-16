Новосибирские компании планируют выйти на рынок Азербайджана
Новосибирские компании имеют большой потенциал выхода на рынок Азербайджана.
Об этом сказала в интервью Trend руководитель Центра поддержки экспорта Новосибирской области (Россия) Алина Мусиенко, передает Day.Az.
По ее словам, компании по производству светодиодных светильников для всех видов промышленных и жилых зданий и стадионов, лифтового оборудования для жилых, промышленных и медицинских учреждений, а также по производству удобрений уже имеют в Азербайджане потенциальных контрагентов.
"У нас уже есть потенциальные контрагенты из Азербайджана для налаживания сотрудничества и партнерства. Наши производители имеют большие возможности выйти на рынок страны, и в этом направлении мы работаем над установлением соответствия товаров наших компаний требованиям Азербайджана", - сказала она.
Мусиенко отметила, что компании из Новосибирска готовы также участвовать в цифровизации городов и сел Азербайджана: "Выход наших компаний на рынок Азербайджана сможет поспособствовать развитию цифровизации городов и сел и проведению работ по озеленению. Наши технологии помогут провести реконструкционные работы без какого-либо ущерба первоначальному облику тех или исторических объектов".
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