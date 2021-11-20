Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
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По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

Нерабочий день

1,7

15 ноября

1,7

Нерабочий день

1,7

16 ноября

1,7

10 ноября

1,7

17 ноября

1,7

11 ноября

1,7

18 ноября

1,7

12 ноября

1,7

19 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0174 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0229 маната и составил 1,9319 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

Нерабочий день

-

15 ноября

1,9479

Нерабочий день

-

16 ноября

1,9349

10 ноября

1,9693

17 ноября

1,9205

11 ноября

1,9505

18 ноября

1,9257

12 ноября

1,9447

19 ноября

1,9305

Средний курс за неделю

1,9548

Средний курс за неделю

1,9319

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с прошлой неделей понизился на 0,0005 маната и составил 0,0233 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

Нерабочий день

-

15 ноября

0,0234

Нерабочий день

-

16 ноября

0,0235

10 ноября

0,024

17 ноября

0,0232

11 ноября

0,0239

18 ноября

0,0234

12 ноября

0,0237

19 ноября

0,0233

Средний курс за неделю

0,0238

Средний курс за неделю

0,0233

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0164 маната. Средневзвешенный курс составил 0,162 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0104 маната (6,03 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

Нерабочий день

-

15 ноября

0,1692

Нерабочий день

-

16 ноября

0,1686

10 ноября

0,1745

17 ноября

0,1631

11 ноября

0,1722

18 ноября

0,1565

12 ноября

0,1705

19 ноября

0,1528

Средний курс за неделю

0,1724

Средний курс за неделю

0,162