Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару Нерабочий день 1,7 15 ноября 1,7 Нерабочий день 1,7 16 ноября 1,7 10 ноября 1,7 17 ноября 1,7 11 ноября 1,7 18 ноября 1,7 12 ноября 1,7 19 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0174 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0229 маната и составил 1,9319 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро Нерабочий день - 15 ноября 1,9479 Нерабочий день - 16 ноября 1,9349 10 ноября 1,9693 17 ноября 1,9205 11 ноября 1,9505 18 ноября 1,9257 12 ноября 1,9447 19 ноября 1,9305 Средний курс за неделю 1,9548 Средний курс за неделю 1,9319

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с прошлой неделей понизился на 0,0005 маната и составил 0,0233 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю Нерабочий день - 15 ноября 0,0234 Нерабочий день - 16 ноября 0,0235 10 ноября 0,024 17 ноября 0,0232 11 ноября 0,0239 18 ноября 0,0234 12 ноября 0,0237 19 ноября 0,0233 Средний курс за неделю 0,0238 Средний курс за неделю 0,0233

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0164 маната. Средневзвешенный курс составил 0,162 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0104 маната (6,03 процента).