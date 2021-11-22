https://news.day.az/economy/1406647.html США поддерживают усилия Азербайджана по обеспечению энергобезопасности Европы
США поддерживают усилия Азербайджана по обеспечению энергобезопасности Европы
США поддерживают усилия Азербайджана по обеспечению энергетической безопасности Европы.
Об этом сказал журналистам в понедельник посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.
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