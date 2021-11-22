США поддерживают усилия Азербайджана по обеспечению энергобезопасности Европы
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США поддерживают усилия Азербайджана по обеспечению энергетической безопасности Европы.

Об этом сказал журналистам в понедельник посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.

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