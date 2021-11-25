В Корее прошел форум "Большое возвращение в Карабах"

Азербайджан и Республика Корея обсудили вопросы расширения инвестиционных и деловых связей, сообщает Trend со ссылкой на азербайджанское минэкономики, передает Day.Az.

На азербайджано - корейском торгово - инвестиционном форуме на тему "Большое возвращение в Карабах: инвестиционный потенциал освобожденных территорий, текущие и планируемые проекты", организованном Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), посольством Азербайджана в Республике Корея и Корейской ассоциацией международной торговли (KITA), были обсуждены вопросы расширения двусторонних связей.

В мероприятии приняли участие представители более 50 корейских компаний, работающих в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, строительстве, торговле и других сферах.

Заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на форуме проинформировал его участников о принимаемых мерах по укреплению сотрудничества между бизнесом и торговыми организациями двух стран, отметив, что в Азербайджане действуют более 70 корейских компаний.

Он назвал приоритеты социально-экономического развития Азербайджана, рассказал о проделанной работе по интеграции экономики страны в глобальные производственно - сбытовые цепочки и мировую экономику, призвал корейские компании воспользоваться благоприятной деловой средой в нашей стране, активно сотрудничать и участвовать в проектах, реализуемых на освобожденных территориях.

Посол Азербайджана в Корее Рамзи Теймуров отметил укрепление сотрудничества между двумя странами в последние годы, важность взаимных визитов в углублении связей, рассказал о победе Азербайджана в Отечественной войне.

Исполнительный вице-президент KITA Шин Сын Кван поделился своими взглядами на расширение торговых отношений между Азербайджаном и Кореей, подчеркнув важность развития партнерских отношений с Корейской ассоциацией международной торговли и соответствующими агентствами в Азербайджане.

Исполняющий обязанности начальника отдела восстановления и развития территорий министерства экономики Замин Бадирханов представил презентации об экономическом возрождении освобожденных территорий, работах по реконструкции, реализованных проектах, реформах главы AZPROMO Юсифа Абдуллаева по привлечению иностранных инвестиций и благоприятном инвестиционном климате для инвесторов.

На мероприятии также была представлена ​​презентация торговых, транспортных и логистических возможностей свободной экономической зоны Алят и инвестиционных проектов, реализуемых в Азербайджане, даны ответы на вопросы участников и обсуждены возможности взаимного сотрудничества.