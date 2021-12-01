https://news.day.az/economy/1410523.html Возможность кредита от 13% в банке АВВ (R)

Возможность кредита от 13% в банке АВВ (R)

Экономика, 1 декабря 2021 18:10 264
Возможность кредита от 13% в банке АВВ (R)
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По случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - Банк объявил о запуске новой кредитной кампании. Каждый клиент сможет воспользоваться "Возможностью года", обратиться в Банк и получить кредит наличными по годовой процентной ставке от 13%. Кампания будет действительна с 1 декабря по 10 января.

Условия кампании:

Сумма - до 30 000 манатов

Срок - до 60 месяцев

Комиссия - 0%

Годовая процентная ставка - от 13%

Без поручителя - до 20 000 манатов

 

Подарочная карта TamKart на сумму 500 манатов

Воспользоваться кредитной кампанией смогут не только обладатели зарплатных и пенсионных карт АВВ, а также клиенты, получающие зарплату на карты других банков. Можно также закрыть кредитную задолженность перед другими банками и получить кредит от АВВ по еще более низким ставкам.

Многоцелевые потребительские кредиты доступны для получения во всех филиалах АВВ. Для оформления кредита достаточно обратиться в любой филиал АВВ и предоставить удостоверение личности. Клиенты банка могут также заранее зарезервировать часы обслуживания на сайте Банка, чтобы избежать ожидания в очереди. Кроме того, владельцы зарплатных карт АВВ могут получить кредит онлайн через ABB Mobile, не посещая отделений банка. Клиентам, оформившим кредит, дополнительно предоставляется TamKart.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

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