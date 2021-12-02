Самир Велиев назвал основные факторы энергоэффективности

Вопрос обеспечения энергоэффективности должен быть решен всеми заинтересованными сторонами, государственным и частным секторами.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев во время Энергетического инвестиционного форума ЦАРЭС.

"Энергоэффективность - одна из ключевых областей для достижения климатических целей. Инициативы в области энергоэффективности также нуждаются в синергии с другими областями за пределами энергетического сектора для достижения лучших и оптимальных результатов. Изменения необходимы для расширения масштабов и энергоэффективности. По прогнозу Международного энергетического агентства, цифровая трансформация политики энергоэффективности будет играть важную роль в переходе к нулевым выбросам углерода", - сказал он.

Велиев добавил, что согласно сценарию чистого нуля МЭА, мировой спрос на энергию в 2050 году будет примерно на 8 процентов ниже, чем сегодня, хотя его хватит еще на 2 миллиарда человек.

"Мы должны серьезно рассмотреть взаимосвязь между применением технологических инноваций и энергоэффективностью. В конце концов, обеспечение энергоэффективности зависит от инвестиций и финансовой поддержки. Важно, чтобы частный сектор и финансовые учреждения более активно участвовали и действовали как заинтересованные стороны", - добавил замминистра.