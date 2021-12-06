Курс азербайджанского маната на сегодня
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 6 декабря 2021 года установлен на уровне 1,7 и 1,9195 маната соответственно, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

  

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,9195

1 австралийский доллар

AUD

1,1937

1 аргентинский песо

ARS

0,0168

1 белорусский рубль

BYN

0,6688

1 бразильский реал

BRL

0,3007

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1059

100 южнокорейских вон

KRW

0,1438

1 чешская крона

CZK

0,0754

100 чилийских песо

CLP

0,2021

1 китайский юань

CNY

0,2669

1 датская крона

DKK

0,2581

1 грузинский лари

GEL

0,5472

1 гонконгский доллар

HKD

0,2180

1 индийская рупия

INR

0,0226

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,2499

100 индонезийских рупий

IDR

0,0118

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1856

1 швейцарский франк

CHF

1,8467

1 израильский шекель

ILS

0,5368

1 канадский доллар

CAD

1,3257

1 кувейтский динар

KWD

5,6170

1 казахский тенге

KZT

0,0039

1 кыргызский сом

KGS

0,0201

100 ливанских фунтов

LBP

0,1124

1 малайзийский ринггит

MYR

0,4025

1 мексиканский песо

MXN

0,0801

1 молдавский лей

MDL

0,0959

1 египетский фунт

EGP

0,1082

1 норвежская крона

NOK

0,1855

100 узбекских сомов

UZS

0,0158

1 польский злотый

PLN

0,4174

1 российский рубль

RUB

0,0231

1 сингапурский доллар

SGD

1,2420

1 саудовский риал

SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,3776

1 турецкая лира

TRY

0,1241

1 тайваньский доллар

TWD

0,0614

1 таджикский сомони

TJS

0,1508

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0622

100 японских йен

JPY

1,5045

1 новозеландский доллар

NZD

1,1488