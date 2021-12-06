Курс азербайджанского маната на сегодня

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 6 декабря 2021 года установлен на уровне 1,7 и 1,9195 маната соответственно, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник: