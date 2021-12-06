В промпарке в Джебраиле создадут социальную зону

В Азербайджане начинается организация социальной зоны в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины". Более половины территории промпарка очищено от мин, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, передает Day.Az.

Промышленный парк "Экономическая зона Аразской долины" был создан в соответствии с указом Президента Азербайджана от 4 октября 2021 года в Джебраильском районе для реализации промышленного потенциала региона, реинтеграции его в экономику страны и обеспечения занятости.

В сообщении ведомства отмечается, что ведется работа по созданию в промпарке благоприятного инвестиционного климата для предпринимателей.

До сегодняшнего дня от мин очищено 105 гектаров (52 процента) из 200 гектаров территории, выделенной для промышленного парка, говорится в сообщении.

Кроме того, подготовлен концептуальный план промпарка, и в ближайшие дни на его территории начнется установка контейнеров для организации социальной зоны, отмечает минэкономики.