В Азербайджане разработают правовую базу для открытого банкинга

В Азербайджане начало формирования правовой базы для открытого банкинга запланировано на 2022 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду проектный менеджер департамента информационных технологий Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Сахиб Гасанов на V Международном банковском форуме в Баку.

"ЦБА подготовил дорожную карту открытого банкинга в октябре нынешнего года, и она охватывает период 2021-2025 годов. В ее рамках предусмотрена реализация проектов по стандартизации инфраструктуры банков и созданию правовой базы, соответствующей рабочей группы, проведению тренингов. Платформа открытого банкинга представляет каталог API-решений для банковского сектора. Открытый банкинг ЦБА позволит централизованно развивать мобильные приложения банков страны на основе предпочтения пользователей", - сказал Гасанов.

Проектный менеджер отметил, что открытый банкинг будет способствовать появлению на местном рынке новых финансовых игроков, стартап-проектов и услуг.

"Открытый банкинг является фундаментальной основой для развития стартап-экосистемы. В 2022 году планируется начать формировать соответствующую правовую базу, в 2022-2023 годах будут разработаны стандарты в соответствии с требованиями AISP и PISP, проведены работы по формированию открытого банкинга на основе этой правовой базы и стандартов", - добавил Гасанов.