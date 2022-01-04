Азербайджан, Туркменистан и Иран продолжают своповые поставки газа

В настоящее время в рамках соглашения по своповым поставкам, подписанного между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном, 4-4,5 миллиона кубометров газа в сутки импортируется из Туркменистана в Иран.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

По его словам, импорт газа обеспечивает устойчивость газового рынка в стране.

Напомним, что 28 ноября 2021 года в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали контракт о своповых поставках газа.

Согласно документу, туркменский газ будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 1,5-2 миллиардов кубометров в год.

Реализация контракта началась с 1 января 2022 года.