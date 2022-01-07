Эрдоган утвердил протокол о сотрудничестве в таможенной сфере с Азербайджаном и Грузией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол "О создании трехсторонней комиссии по таможенным вопросам между правительством Турции, правительством Азербайджана и правительством Грузии".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на официальный вестник турецкого правительства - Resmi Gazete.

Напомним, что документ был подписан 8 октября 2021 года.